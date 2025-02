Bilanţ tragic în Suedia: 11 morţi în cel mai grav atac armat din istoria ţării

09:00

Președintele organizației teritoriale Rezina și președintele organizației teritoriale Criuleni al fostului partid „Șor" au fost trimiși în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului. Cauzele penale au fost pornite în anul 2022, anunță Procuratura Anticorupție. Conform informațiilor obținute în urma investigațiilor, învinuiții, în perioada iulie – octombrie 2022, activând …