Consiliul Concurenței aplică amenzi de 4,7 milioane de lei pentru trucarea ofertelor

10:20

Benzina 95 se scumpește cu 0,04 lei. Prețul maxim de comercializare al carburantului este de 24,71 lei per litru. Motorina se majorează cu 0,06 lei. Costul maxim de referință al produsului petrolier este de 21,64 lei per litru, potrivit ANRE. The post Benzina și motorina se scumpesc din nou: ANRE anunță noile prețuri maxime appeared first on AgroBook.