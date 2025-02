Poliția va interveni când un părinte va împiedica întoarcerea copilului celuilalt părinte

09:00

Ca şi Pământul, Soarele are propriul câmp magnetic, care, la fiecare 11 ani, îşi schimbă polaritatea. „Răsturnarea", care nu este una instantanee, ci de durată, are efecte asupra Pământului. Schimbarea câmpului magnetic al Soarelui este cunoscută sub numele de „răsturnare" și marchează momentul în care cea mai mare stea din sistemul nostru se află la […]