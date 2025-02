Condiții dure din partea UE pentru stânga Nistrului pentru a beneficia de 60 milioane de euro – Tarife de piață și respectarea drepturilor omului

12:00

Șeul Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, reacționează la zvonurile despre o eventuală demisie, subliniind că are un mandat de 5 ani și nu intenționează să plece. „Am venit ca un Procuror independent, să-mi exercit funcția de procuror, care este apolitică. Nu am venit să fiu în slujba unei clase politice. Recunosc că posibil să fi contribuit ... Veronica Dragalin despre o posibilă demisie a sa de la șefia PA – Eu sunt în această funcție pentru un mandat de 5 ani, da am făcut și greșeli