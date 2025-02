Noi detalii despre decesul femeii de afaceri la o clinică din Chișinău: Cum a fugit din țară proprietara salonului

08:40

Agenția Proprietății Publice (APP) anunță un proiect ambițios pentru dezvoltarea infrastructurii aeriene a Republicii Moldova. Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) și Aeroportul Internațional Mărculești vor fuziona într-o acțiune de modernizare și eficientizare a transportului aerian. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit APP, inițiativa are ca scop extinderea terminalelor ambelor aeroporturi și integrarea administrativă a celor două … The post Începe absorbția Aeroportului Mărculești de către Aeroportul Chișinău first appeared on ZUGO. Articolul Începe absorbția Aeroportului Mărculești de către Aeroportul Chișinău apare prima dată în ZUGO.