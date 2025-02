Unde s-ar putea întâlni Trump și Putin, pentru negocierile privind încheierea războiului din Ucraina

05:50

Semnele venite de la Washington şi Moscova legate de necesitatea unor discuții privind reducerea armamentelor nucleare nu sunt decât declarații de poziție și celor două mari puterni nucleare le-ar fi foarte greu să se pună de acord, în pofida faptului că înțelegerea bilaterală ce leagă cele două ţări în acest domeniu expiră într-un an, apreciază […]