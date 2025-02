Materialele de construcție devin mai scumpe în Moldova – Se anticipează o creștere a prețurilor de până la 16%

23:10

Primăria Chișinău informează că decizia privind taxele locale pentru 2025 rămâne în vigoare, iar consilierii municipali care au votat marți, 28 ianuarie, pentru anularea taxei pentru salubrizare în municipiul Chișinău, riscă să fie trași la răspundere. „Decizia nr. 16/1 din 19.12.2024 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2025”, ... Anulată sau nu taxa de salubrizare de 120 de lei -Primăria Chișinău contestă votul din CMC, nu are efect juridic The post Anulată sau nu taxa de salubrizare de 120 de lei -Primăria Chișinău contestă votul din CMC, nu are efect juridic appeared first on Politik.