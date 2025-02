VIDEO // Cel puţin 15 morţi în nordul Siriei, într-un atac cu o maşină-capcană vizând angajate agricole la Manbij, al doilea atentat din weekend încoace în oraş

07:50

Deși se consideră o persoană integră, Veronica Dragalin nu are certitudinea că va promova evaluarea externă. Șefa Procuraturii Anticorupție a declarat la „Cutia Neagră PLUS" că nimeni nu are siguranța în această privință și că în jurul ei ar plana suspiciuni, scrie tv8.md. „Nu am siguranța (că voi promova vettingul), eu cred că nimeni nu are siguranța. […]