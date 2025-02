Fonograful de vineri | Justin Timberlake (audio)

11:05

Flota rusă din Marea Neagră a folosit o dronă cu rachete pentru a distruge o dronă navală ucraineană, scriu analiștii de la think tank-ul american Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War – ISW), în cea mai recentă analiză a evoluțiilor războiului din Ucraina. ISW sugerează că acest lucru poate indica dezvoltarea de către ruși a unor noi metode pentru eliminarea dronelor navale ucrainene care acționează în Marea Neagră.