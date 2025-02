De la procuratură la politică? Veronica Dragalin: „Orice este posibil”

12:30

Familia gravidei care a decedat la spitalul din Edineț susține că femeii i s-a recomandat să nască prin cezariană. Totuși, potrivit rudelor, medicul de la maternitate ar fi insistat ca ea să-și aducă copilul pe lume pe cale naturală, fiindcă „ea e o femeie puternică". Rudele acuză medicul de neglijență și presupun că femeia ar […]