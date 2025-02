Răspunderea materială a angajatorului față de salariat

07:30

Potrivit articolului 33 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (per­soană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360.000 de lei, are dreptul la o scutire personală în valoare de 29.700 de lei pe an (2475 de lei lunar). Scutirea personală majoră con­stituie 34620 de lei pe an (2885 de lei lunar) pentru […]