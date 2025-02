(foto) Tany Vander, dezvăluiri despre procedurile făcute în salonul, unde a murit femeia de afaceri: Mi-a propus și mie anestezie generala, dar am refuzat. Nici prin cap să-mi treacă faptul că nu avea licență

12:10

Artur Ioniță a semnat cu US Triestina Calcio 1918, o echipă din Serie C, a treia ligă valorică din Italia, anunță site-ul formației. Potrivit Federației Moldovenești de Fotbal, ceastă mutare vine după ce Ioniță a petrecut sezonul 2023/24 la Lecco, care a retrogradat din Serie B și acum, în sezonul 2024/25, evoluează în Serie C. După 24 etape din noul sezon, US Triestina Calcio ocupă locul 17 în Girone A, una dintre cele trei serii ale Serie C.