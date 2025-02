Joburile viitorului: Care sunt locurile de muncă pe care le vom pierde și cele care vor crește în importanță

15:50

Timp de trei săptămâni, de când regiunea transnistreană a rămas fără gaze, de la 1 ianuarie și până în prezent, s-au produs 54 de incendii, provocate de folosirea greșită a sobelor și aparatelor electrice de încălzit, comunică celula de criză de la Tiraspol. 8 persoane s-au intoxicat cu produse de... The post 4 decese și zeci de victime în incendii produse în regiunea transnistreană appeared first on ALBASAT.