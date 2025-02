Linia Vulcănești-Chișinău ar putea fi dată în exploatare înainte de termen? Maia Sandu: Se încearcă urgentarea 

18:50

Electrocasnicele moderne nu ar trebui să fie doar funcționale, ci și protejate împotriva posibilelor riscuri asociate cu rețeaua electrică. Fluctuațiile de tensiune pot afecta electrocasnicele importante precum frigiderele, mașinile de spălat și cuptoarele. Samsung are grijă de utilizatorii săi oferind sistemul inovator de protecție Volt Control, care asigură fiabilitatea și durabilitatea electrocasnicelor chiar și în […]