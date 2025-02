Cod galben de precipitații în centrul și sudul țării. Ce recomandă autoritățile

18:00

Dacă vreți să înțelegeți la ce atrag atenția investitorii atunci când planifică să investească într-un start-up și care sunt criteriile pe care le i-au în calcul, atunci evenimentul „Investor Insights with Zero One Hundred VC” vă va răspunde la aceste întrebări. Сообщение Ce evaluează investitorii la un start-up? Participă la un eveniment și află detalii de la fondul de investiții 0100 появились сначала на #diez.