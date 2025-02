(VIDEO) Papa Francisc, la un pas să cadă, la Vatican, după ce i s-a rupt bastonul: „Viva il Papa!”, au strigat credincioșii

Papa Francisc s-a împiedicat sâmbătă, în timp ce intra în auditoriul Vaticanului pentru o audiență, după ce mânerul bastonului său s-a rupt, dar Suveranul Pontif a reușit să nu cadă, informează The Associated Press, potrivit The Washington Times.

