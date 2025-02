Iurie Iovu are șanse să debuteze în La Liga

09:30

Lilian Popescu ar putea fi noul antrenor al naționalei Under 19 a Moldovei. Ex-selecționerul U19, Serghei Cebotari are șanse să preia reprezentativa de tineret. Comitetul de Antrenori, care se va convoca în ședință săptămâna aceasta, se va expune referitor la candidaturile existente și le va propune spre confirmare Comitetului Executiv al FMF. The post Lilian Popescu ar putea fi noul antrenor al naționalei Under 19 a Moldovei first appeared on Sport1.