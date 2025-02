Krosnoselski mulțumește Comisiei Europene pentru livrările de energie regiunii transnistrene, dar lasă Chișinăul în umbră

12:00

Acum sunt pensionară, dar am studii economice. Reieșind din studiile și din experiența de muncă pe care le am, mă descurc și eu ce e cu inflația, cu indexarea pensiilor și cu scumpirile mărfurilor și produselor. Stau cu radioul deschis întreaga zi (postul național). Din tot ce aud eu despre scumpiri și sărăcie, am făcut...