Sesiunea de primăvară a Parlamentului începe oficial pe 3 februarie 2025

16:00

Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, se declară optimistă în ceea ce privește evoluția dosarului legat de Interpol, anticipând un răspuns până în luna iunie a acestui an. „Până atunci, ca de obicei, nu pot comenta prea mult”, a declarat Dragalin în cadrul conferinței de presă de joi, 30 ianuarie. Între timp, aceasta a fost acționată […] The post Veronica Dragalin, optimistă privind dosarul Interpol: așteaptă un răspuns până în iunie appeared first on NewsMaker.