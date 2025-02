De ce ai puncte negre, chiar dacă îți cureți tenul zilnic? Cauze și soluții eficiente pentru o piele curată

12:50

Duș fierbinte sau rece? Ce efecte are fiecare și cum să alegi varianta potrivită Duș fierbinte sau rece? Ce efecte are fiecare și cum să alegi varianta potrivită Alegerea dintre un duș fierbinte și unul rece poate părea o chestiune de preferință personală, dar în realitate, fiecare tip are beneficii specifice pentru sănătate. Un duș fierbinte relaxează mușchii și oferă confort, în timp ce unul rece stimulează circulația și revigorează organismul. În continuare, analizăm efectele fiecărei opțiuni...