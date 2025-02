Miros puternic de gaze în Chișinău: Autoritățile explică motivul

15:10

Din numărul total al populației cu reședință obișnuită, 2 milioane 401 mii persoane, 95% au indicat anul trecut că sunt ortodocși. Fără religie s-au declarat 0,8%, pentru comparație – în anul 2014 – erau 0%. Alte 0,6% s-au declarat atei 0,6%. Acestea sunt rezultatele preliminare ale Recensământului populației și locuințelor 2024, prezentate pe 30 ianuarie […] The post Ortodocși, atei, fără religie: ce spun cifrele despre credințele moldovenilor? appeared first on NewsMaker.