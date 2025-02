O profesoară a dat BAC-ul în locul fiului ei. Femeia a fost condamnată la închisoare, iar diploma băiatului – anulată

22:20

O nouă stație de epurare va fi construită în satul Peresecina, raionul Orhei. Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu a vizitat stația, care este construită de la zero cu sprijinul Fondului Național pentru Mediu. Suma totală a proiectului este de 29 milioane de lei și va fi finalizat până la sfârșitul acestui an. „Stația de epurare, cu […] Articolul FOTO Construcţia Stației de epurare din Peresecina, Orhei, va fi finalizată până la finele acestui an apare prima dată în Realitatea.md.