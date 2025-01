(VIDEO) Kremlinul se joacă, Dodon, fără invitație în blocul lui Ceban, Transnistria va primi gaz și lumină/ Știri NewsMaker

11:30

Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a anunțat că nu intenționează să demisioneze, subliniind că își va continua activitatea conform mandatului său de cinci ani. Declarația a fost făcută joi, 30 ianuarie, în cadrul unei conferințe de presă, în contextul dezbaterilor privind reorganizarea Procuraturii Anticorupție și a PCCOCS. „Nu am fost invitată la audieri în Parlament […] The post Ce spune Veronica Dragalin despre demisia din fruntea Procuraturii Anticorupție appeared first on NewsMaker.