(LIVE) Ion Ceban, Alexandr Stoianoglo, Mark Tkaciuk și Ion Chicu susțin o conferință de presă 

15:40

Dragi cititori, parteneri și prieteni NewsMaker, În ultimele zile, au apărut tot mai multe discuții despre efectele suspendării finanțării de către SUA a proiectelor externe, inclusiv din Republica Moldova. Acest lucru afectează numeroase organizații, inclusiv mass-media independentă. Am decis să vă povestim cum ne influențează această decizie și ce soluții avem. Pe 25 ianuarie, am […] The post Finanțarea din SUA a fost pusă pe pauză. Cum va afecta această decizie redacția NewsMaker appeared first on NewsMaker.