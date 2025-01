(VIDEO) Victoria Furtună: „Prin reforma justiției, guvernarea PAS urmărește să subordoneze procurorii și judecătorii”

Prin reforma justiției, guvernarea PAS urmărește să subordoneze procurorii și judecătorii. O spune fostul procuror anticorupție, Victoria Furtună, în cadrul emisiunii „Puls” de la Canal 5. Ea a criticat prestația de ieri a Veronicăi Dragalin, care a fost întrebată cum răspunde la acuzațiile precum că a făcut jocul PAS și a tras la răspundere niciun reprezentant al guvernării. „Această reacție denotă faptul că Veronica Dragalin nu este sigură - a câștigat acel concurs în care a fost numită în funcția de procuror-șef a Procuraturii Anticorupție sau această funcție i-a fost dăruită. Dacă ea a dobândit această funcție, atunci doamna Dragalin, de la bun început a avut rolul de scut pentru această guvernare, or noi am văzut prin probe relevante cum a avut loc acest concurs. Și dacă această funcție a primit-o cadou, atunci doamna Dragalin ar trebui să mai verifice încă odată ce înseamnă corupția pasivă, or corupția pasivă înseamnă acceptarea de mijloace bănești, de beneficii, bunuri în sensul îndeplinirii sau neîndeplinirii atribuțiilor de serviciu. Noi nu am văzut cauze penale intentate, expediate în instanța de judecată și finalizate cu sentințe de condamnare în privința reprezentanților guvernării cât aceasta este la cârma Procuraturii Anticorupție”, a declarat Victoria Furtună, care a activat timp de 18 ani în sistemul de justiție.Victoria Furtună s-a referit și la decizia guvernării de a comasa Procuratura Anticorupție și PCCOCS, spunând că totul face parte dintr-un plan al guvernării de a arăta partenerilor externi că au făcut ceva în ceea ce privește reforma justiției.„În ceea ce ține de fuzionarea celor două procuraturi, eu aș vrea să ne detașăm de personalitatea doamnei Dragalin, or acesta este un proces mai amplu. Această reformă a justiției este un instrument utilizat de prezenta guvernare de a se menține la putere. Atunci când PAS a venit la guvernare, a venit în baza unui vot și a dobândit puterea legislativă și cea executivă. Puterea judecătorească nu au putut să o dobândească. Pentru ca ei să aibă acele oportunități de a încălca legea, de a delapida fonduri la putere, de a uzurpa puterea în stat, au nevoie de judecători și procurori loiali. Și iată le-a venit acestor „băieți ingenioși” această reformă a justiției. Au modificat legislația astfel încât să fie formate acele comisii vetting și pre-vetting pentru așa-numita evaluare a procurorilor și judecătorilor”, a mai declarat Victoria Furtună.Fostul procuror anticorupție a declarat că guvernarea nu a furnizat până la moment niciun rezultat în ceea ce privește reforma justiției și a acuzat PAS că urmărește subordonarea procurorilor și judecătorilor.„Acele milioane investite în procesul de reformare nu au dat rezultat. Ce rezultat avem noi la moment? Avem doar schimbarea procurorilor din CSP și CSM și schimbarea judecătorilor la Curtea Supremă de Justiție și Curtea Constituțională”, a conchis Victoria Furtună.

