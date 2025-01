(FOTO) Accident cumplit în orașul Rîșcani: două persoane au decedat, după ce șoferul, fără permis de conducere, a pierdut controlul volanului

11:20

Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a vorbit astăzi, într-o conferință de presă despre rezultatele instituției pe care o conduce. Ea a criticat, indirect, partidul de guvernare și insinuările precum că PA nu ar fi făcut față luptei împotriva corupției. Dragalin spune că rezultatele Procuraturii Anticorupție nu pot fi măsurate în „show-uri televizate”. „Nu am venit noi, cei din Procuratura Anticorupție să rezolvăm sărăcia din Republica Moldova. Rezultatele noastre nu pot fi judecate după faptul că noi nu am oprit influența Federației Ruse în Republica Moldova. În întreaga istorie a Republicii Moldova a fost mereu această influență, noi o combatem, dar nu pot 37 de procurori opri această influență. Noi nu putem fi judecați după faptul că se încearcă sau nu să fie influențate alegerile. Rezultatele noastre nu sunt măsurate după câte show-uri cu mascați facem noi la televizor, asta nu ajută pe nimeni. Noi am ajuns în starea în care suntem, pentru că în Republica Moldova s-a greșit mulți ani la rând. Dar lucrurile se schimbă și indicatorii arată că PA are rezultate”, a declarat Veronica Dragalin. Mai mult, Dragalin spune că nimeni nu e mai presus de lege. Absolut orice persoană de rang înalt va fi trasă la răspundere penală dacă încalcă legea, spune Dragalin. „Am venit ca un Procuror independent, să-mi exercit funcția de procuror, care este apolitică. Nu am venit să fiu în slujba unei clase politice. Recunosc că posibil să fi contribuit și eu la această percepție, de a fi apropiată de un partid, dar repet, sunt un procuror independent”, a mai declarat Dragalin.Totuși, atunci când a fost întreabă dacă sunt pornite dosare pe numele reprezentanților PAS, Veronica Draglin a refuzat să răspundă la întrebare.Mai mult, Dragalin a criticat intenția guvernării PAS de a comasa Procuratura Anticorupție cu PCCOCS. "Fuzionarea Procuraturii Anticorupție și PCCOCS este o greșeală și nu a fost recomandată de nici un expert", afirmă șefa PA, Veronica Dragalin. Procuratura Anticorupție urmează să fuzioneze cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), iar dosarele de corupție politică vor fi trimise în gestiunea unei secții specializate din cadrul Procuraturii Generale. Anunțul a fost făcut miercuri de ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, în cadrul unui briefing de presă.