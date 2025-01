Conducerea raionului Rezina a efectuat o vizită de lucru în primăriile Pripiceni-Răzeși și Trifești

17:00

370 de agenți economici din întreaga țară participă la cea de-a 22-a ediție a expoziției naționale „Fabricat în Moldova". În acest an, 50 de companii – producători din domeniul textil, industrial, dar și alimentar participă la expoziție pentru prima dată. La evenimentul de lansare, prim-ministrul a apreciat faptul că expoziția crește an de an și obiectivul nostru este să fim membri ai UE în 2030, iar producătorii să poată accesa cea mai bogată piață.