Tragedii pe șosele: Două persoane au murit în accidente rutiere la Chișinău și Fălești

07:00

Războiul dintre Rusia și Ucraina se apropie de al treilea an și nu dă semne că s-ar încheia. Președintele SUA, Donald Trump, a promis că va pune capăt conflictului în 24 de ore de la preluarea mandatului, însă acest lucru nu s-a realizat. The Times analizează patru scenarii posibile privind modul în care războiul ruso-ucrainean […] Articolul The Times: Patru scenarii pentru încheierea războiului din Ucraina apare prima dată în ea.md.