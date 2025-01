Meteorologii prognozează pentru astăzi temperaturi de până la 15 grade Celsius

18:50

370 de agenți economici din Republica Moldova participă la cea de-a 22-a ediție a expoziției naționale „Fabricat în Moldova”. În acest an, 50 de companii - producători din domeniul textil, industrial, dar și alimentar participă la expoziție pentru prima dată. La evenimentul de lansare, prim-ministrul a apreciat faptul că expoziția crește an de an și oferă o platformă pentru companiile locale de a-și prezenta produsele și de a stabili noi parteneriate de afaceri.