Citiți joi în ZdG: Vulcănești – Chișinău, linia independenței noastre și „Satul european”: acuzații de corupție și răfuieli electorale

19:50

Maria Aștifeni are 32 de ani și doar 8 clase finalizate. Nu are un loc stabil de muncă, dar se simte bogată, pentru că are o familie mare și fericită, așa precum nu-și putea imagina că ar putea fi în propria copilărie. În toamna lui 2024, pe când se plimba cu mezina în cărucior prin...