CUB acuză guvernarea PAS de lipsă de transparență și politizarea reformelor din justiție

Rusia avertizează din nou Moldova să evite un posibil scenariu de forță în cazul regiunii transnistrene, altfel Moscova va reacționa sugerează Serghei Lavrov, ministru de Externe al Federației Ruse. „Din nou dorim să avertizăm «capetele fierbinți» de la Chișinău să nu se lase pradă fanteziilor despre folosirea crizei energetice din țară pentru a rezolva prin ... Rusia avertizează Moldova să nu folosească criza energetică pentru a rezolva prin forță problema transnistreană – MAE de la Chișinău condamnă retorica provocatoare a părții ruse