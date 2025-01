Budincă de griș cu lapte de cocos – o prăjitură cu blat pufos și ușor

12:00

Cunoscută și sub numele de acid ascorbic sau ascorbat, vitamina C este un micronutrient de importanță fundamentală pentru bunăstarea organismului nostru, care trebuie administrat zilnic și în dozele potrivite. Conținută în principal în unele fructe, cum ar fi kiwi, citricele și căpșunile, și în legume, cum ar fi ardeii, racheta, spanacul și napii, ea este [...]