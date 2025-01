Sindicatele reiterează necesitate combaterii diferențelor de salarizare în bază de gen

În Republica Moldova, femeile câștigă cu 11-15% mai puțin decât bărbații. În anumite categorii, decalajul depășește și 20%, cum ar fi: femeile între 25 și 34 de ani (diferență de 23,3%); persoanele care activează în economia informală (18,5%); persoanele care nu fac parte din sindicate (peste 12%). Datele se regăsesc în studiul „Disparitatea salarială între […] The post Sindicatele reiterează necesitate combaterii diferențelor de salarizare în bază de gen first appeared on sindicate.md.

