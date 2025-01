Italia suplinește cu 10 mln euro sprijinul pentru instalarea contoarelor inteligente în Moldova

08:00

Topirea gheții în Antarctica ar putea declanșa o serie de erupții vulcanice sub uriașa calotă glaciară care acoperă continentul, creând un ciclu vicios lent dar foarte periculos, avertizează oamenii de știință, potrivit The Independent. Un nou studiu arată că topirea gheții din Antarctica, facilitată de criza climatică, ar putea crește activitatea vulcanică. În Antarctica se află peste […] Articolul Topirea gheții din Antarctica ar putea provoca erupția a peste 100 de vulcani ascunși sub calota glaciară apare prima dată în SafeNews.