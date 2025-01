Forța Fermierilor solicită ministrului Catlabuga intermedierea negocierilor cu băncile și instituțiile de microfinanțare pentru deblocarea finanțărilor în agricultură

16:50

Platforma pe care agenții economici urmează să depună cereri de compensații la energie urmează să fie lansată la 27 ianuarie. Totodată, regulamentul care va stabili regulile de acordare a sprijinului pentru întreprinderi este la etapa de definitivare. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, după acuzațiile fostului vice-președinte al Parlamentului, ... Statul lansează platforma de compensații la energie pentru agenții economici – Regulamentul de acordare a sprijinului se definitivează The post Statul lansează platforma de compensații la energie pentru agenții economici – Regulamentul de acordare a sprijinului se definitivează appeared first on Politik.