Slusari: Planul Guvernului privind sprijinul financiar din partea UE pentru regiunea transnistreană ridică mai multe semne de întrebare

Procuratura Anticorupţie (PA) a declarat că urmărirea penală în privinţa finanţării Partidului Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM), în perioada anilor 2011 – 2014 nu a fost niciodată întreruptă din momentul în care a fost iniţiată, în anul 2019. De asemenea, PA a catalogat drept „pur speculative" afirmaţiile socialiştilor, care au spus că dosarul ar fi ...