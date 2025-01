Ursula von der Leyen: UE nu poate accepta ca cetățenii din Transnistria să rămână fără energie în mijlocul iernii

14:20

Un bloc cu patru etaje din orașul turc Konya s-a prăbușit brusc, lăsând cel puțin cinci persoane prinse sub ruine. Până în prezent, două persoane au fost scoase de sub dărâmături și au fost transportate la spital, însă alte cinci victime sunt încă blocate în interiorul clădirii. Cauza prăbușirii nu este încă cunoscută.