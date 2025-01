Italia va oferi Moldovei un grant de 10 milioane de euro – Banii vor fi direcționați pentru instalarea contoarelor inteligente, digitalizarea sectorului energetic și al protecției sociale

13:20

Fostul magistrat, Victoria Sanduţa a anunţat că părăseşte partidul Coaliţia pentru Unitate şi Bunăstare (CUB),la care a aderat în data de 15 decembrie. Anunţul a fost făcut pe pagina sa de Facebook, iar potrivit acesteia, motivul ar fi divergenţele „fundamentale de viziuni cu privire la modul de organizare și dezvoltare a partidului pe viitor".