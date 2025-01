Corupție la Primăria Bălți? Viceprimarul și un șef-adjunct al direcției învățământ au fost reținuți

14:20

Gospodăriile vulnerabile din Republica Moldova și refugiații ucraineni aflați sub protecție temporară vor beneficia de compensații financiare în perioada ianuarie – martie 2025. Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în colaborare cu organizația People in Need și cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, au lansat inițiativa „Asistență financiară de iarnă pentru gospodăriile vulnerabile ale moldovenilor și […]