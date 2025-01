Energocom va acoperi 100% din necesarul de energie electrică și la 27 ianuarie 2025

10:10

Angajații IGPF, sub conducerea PCCOS, anunță reținerea unui bărbat, care ar fi încercat să corupă un polițist de frontieră, pentru organizarea intrării ilegale în Moldova a recruților din Ucraina. The post Un bărbat intenționa „să-i ajute” pe cetățenii Ucrainei să intre și să tranziteze ilegal Moldova first appeared on Știri din regiunea Ungheni.