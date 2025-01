(VIDEO) Lukașenko i-a propus lui Dodon ajutor pentru a mări armata? „Pe voi, mâine, o sută de oameni vă vor cuceri”

09:00

Deputatul Partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS) Radu Marian susține că fratele său, care este fondatorul unei orchestre simfonice, nu are nevoie de funcția lui de parlamentar „pentru a fi recunoscut pentru meritele sale și pentru a avea succes în cariera sa". Precizările sunt făcute la câteva zile după ce Andriano Marian, fratele deputatului