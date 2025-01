Ruslan Stefanciuk i-a mulțumit Maiei Sandu pentru „ajutorul militar, financiar, umanitar și politic”. Cu cine s-a întâlnit președinta la Kiev

19:40

Deschidem era multimodală cu cea mai personalizată experiență mobilă. Samsung Electronics Co., Ltd. a lansat pe 22 ianuarie Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ și Galaxy S25, stabilind un nou standard ca un adevărat partener AI, cu cele mai naturale și intuitive experiențe mobile create vreodată. Prin introducerea unui AI multimodal, seria Galaxy S25 reprezintă primul […]