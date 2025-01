Trucul prin care vei recunoaște mereu carnea de pui proaspătă

08:30

În perioada 19-22 ianuarie curent, pensiunea „Eco Vila” din Orheiul Vechi a găzduit 60 de tineri din raionul Drochia, dornici să identifice și să dezvolte soluții inovatoare pentru problemele din comunitatea lor. Sub îndrumarea coordonatorilor și mentorilor echipei Center for Assistance and Information of Young Economists „Certitudine”, participanții au fost încurajați să colaboreze, să-și împărtășească […] Post-ul Youth Social Innovation Camp – Tabăra de iarnă care a unit tinerii prin inovație socială apare prima dată în Observatorul de Nord.