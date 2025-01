Coiful dacic de la Coțofonești, furat dintr-un muzeu din Olanda

17:10

Procuratura Anticorupție a declarat că urmărirea penală ce are în vizor Partidul Socialiștilor nu a fost niciodată întreruptă. Precizarea a fost făcută pentru TV8. Menționăm, pe 22 ianuarie, socialiștii au declarat că Procuratura Anticorupție „a reactivat un dosar deschis încă în 2019 și solicită documente legate de evenimente de acum 14 ani". În acest sens, […]