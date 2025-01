Dodon se contrazice? În decembrie îi sugera Maiei Sandu să meargă la Kiev, în ianuarie o critică pentru vizită

16:50

Satul Copanca, situat în Zona de securitate pe malul drept al Nistrului, dar care este conectat la rețelele electrice ale Transnistriei, a devenit cunoscut în toată țara în acest an. După declanșarea crizei energetice din Republica Moldova, localnicii au huiduit-o mai întâi pe președinta Maia Sandu, iar apoi au protestat împotriva conectării la rețelele electrice