Dodon se contrazice? În decembrie îi sugera Maiei Sandu să meargă la Kiev, în ianuarie o critică pentru vizită

16:20

Fostul deputat și ex-director al Asociației „Forța Fermierilor” Alexandr Slusari l-a întrebat pe ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Dumitru Alaiba „unde este Regulamentul privind compensațiile agenților economici” și, totodată, i-a cerut demisia. În reacție, ministerul condus de Dumitru Alaiba a declarat că regulamentul este în proces de definitivare și „va fi publicat fără întârziere”. „Domnule […] The post Slusari cere demisia lui Alaiba: „Unde este regulamentul compensațiilor agenților economici?”. Reacția Ministerului Economiei appeared first on NewsMaker.