Gara feroviară din Ocnița riscă să rămână cu un singur angajat: cerere de demisie colectivă

15:20

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: Pădurar concediat pentru implicare în braconaj Slusari către Alaiba: scrie cerere de demisie, după asta mergi la schi Zaporojie, atacat cu rachete: sunt zeci de răniți Alegerile parlamentare ar putea avea loc în septembrie