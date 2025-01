Kievul, în așteptare de „semnale” inclusiv de la Tiraspol. Zelenski: Ucraina este gata să transporte gaz din Azerbaidjan

15:10

Ex-judecătoarea Victoria Sanduța și-a anunțat plecarea din partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB). Anunțul a fost făcut pe 23 ianuarie, pe o rețea de socializare. „Această hotărâre este rezultatul unor divergențe fundamentale de viziuni cu privire la modul de organizare și dezvoltare a partidului pe viitor", a scris Victoria Sanduța. La scurt timp, liderul […]