De ce criza energetică din regiunea transnistreană intră în „ceață”

Ministerul muncii de la Chișinău a anunțat un nou program de compensații financiare pentru sezonul rece al anului, destinat familiilor vulnerabile, dar și refugiaților ucraineni din Republica Moldova. Inițiativa, menită să reducă impactul crizei energetice, are sprijinul financiar al Uniunii Europene și va fi realizată în lunile ianuarie-martie, în parteneriat cu filiala din Moldova a organizației cehe People in Need. Proiectul urmărește să sprijine „grupurile vulnerabile în perioada sezonului r...