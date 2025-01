(VIDEO) Transnistria are gaz „pentru câteva zile”, oamenii îngheață și protestează, Lavrov amenință Chișinăul/ Știri NewsMaker

15:00

Banca Națională a Moldovei (BNM) va lansa cel de-al patrulea episod al podcastului „Sensul banilor”, pe 26 ianuarie 2025. Subiectul central al episodului este cooperarea în emiterea monedelor comemorative, un simbol al conexiunii culturale și istorice dintre Republica Moldova și România. Episodul îi are ca invitați pe Anca Dragu, guvernatoarea BNM, și Octavian Schen, directorul […] The post VIDEO Monedele care spun o poveste: Cum un parteneriat moldo-român creează monede comemorative unice appeared first on NewsMaker.